Opéré du genou droit au mois d'août, Marc-André ter Stegen (28 ans) était annoncé indisponible jusqu'au mois de novembre, au minimum. Mais selon les informations du Mundo Deportivo, le gardien du FC Barcelone récupère plus vite que prévu de sa blessure, et pourrait revenir dès fin octobre pour le Clasico! Le 24 octobre prochain, le Barça accueillera effectivement le Real Madrid au Camp Nou pour le premier Clasico de la saison en Liga, et l'Allemand fait tout son possible pour être prêt à temps. Une bonne nouvelle pour les Catalans, d'autant plus que l'équipe se déplacera à Turin quatre jours plus tard pour y défier la Juventus en Ligue des Champions. Avec son gardien, le Barça ne prendra toutefois pas de risque. Si ter Stegen n'est pas à 100%, Neto continuera d'assurer l'intérim.