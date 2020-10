Le gardien du Barça, Marc-André ter Stegen, manquera le Clasico du 24 octobre, au Camp Nou. Le gardien allemand, qui a subi une opération chirurgicale au genou droit le 18 août, ne sera pas suffisamment prêt pour revenir face au Real Madrid, selon les mots de son entraîneur Ronald Koeman: «Ne soyez pas pressés avec Marc-André (ter Stegen). C'est un excellent gardien, mais nous sommes sereins et nous sommes très satisfaits du travail de Neto», selon le quotidien AS, le gardien allemand (28 ans) pourrait faire son retour dans trois semaines. Par conséquent, il manquerait aussi les deux premières journées de Ligue des Champions, avec la réception des Hongrois de Ferencvaros mardi et surtout un déplacement sur le terrain de la Juventus le 28 octobre.