Assisterait-on à un début de guerre entre Manuel Neuer et Marc-André Ter Stegen ? Concurrents au poste de gardien de but en équipe d’Allemagne depuis 2012 maintenant, les deux portiers sont au cœur d’une passe d’armes depuis quelques jours. Le numéro deux vit de plus en plus mal sa situation et il ne s’en cache plus. « J’essaie quand même d’entrer dans le onze, mais ce voyage en sélection (le dernier rassemblement, ndlr) fut un coup dur pour moi » expliquait-il. Neuer a répondu en personne au gardien du Barça, argumentant qu’il fallait d’abord penser au collectif. « Je ne sais pas si une telle chose est bonne pour le groupe, surtout en ce qui concerne notre poste.» Visiblement, la réaction de son capitaine en sélection n’a pas plu à Ter Stegen, qui en a remis une couche en conférence de presse avec le Barça. « Je ne pense pas que Manu (Neuer) doive s’exprimer sur mes propres sentiments et les juger. Ses propos sont inopportuns. » L’ambiance ne s’annonce franchement pas au beau fixe pour le prochain rassemblement.