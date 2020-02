Battue lors de la précédente journée dans son groupe «C» de la C1 par le WA Casablanca (1-3), l'USM Alger est éliminée de la course, certes, mais en recevant aujourd'hui le Petro Atlético, elle veut bien l'emporter pour terminer sur une bonne note. Une victoire qui sera bonne pour le moral des Algérois avant d'aborder les prochaines sorties nationales dans les meilleures conditions possibles. L'USMA a été éliminée de cette phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique le 25 janvier dernier suite à la défaite concédée en déplacement face aux Marocains du WA Casablanca (1-3). Le Wydad avait ouvert le score dès la 7e minute de jeu grâce à El-Karti, avant qu'Aouk ne fasse le break (24'). Les Marocains ont corsé l'addition par l'entremise du Congolais Kazadi peu avant la pause (45'+2), devant la fébrilité flagrante de la défense algéroise. En seconde période, l'USMA a réduit le score à la 79' minute par Meftah. Ce qui fait qu'à la suite de cette avant-dernière journée, les Rouge et Noir algérois sont

définitivement hors-course, en ne comptant que deux points au compteur seulement. Le WAC valide son billet, en compagnie du solide leader Mamelodi Sundowns (10 pts), qualifié avant cette journée. Et lors de la 6e et dernière journée, samedi l'USM Alger recevra Petro Atlético au stade du 20-Août d'Alger à partir de 14h00. Les deux équipes joueront, donc, juste pour tenter d'éviter la dernière place du groupe pour éviter de disputer le premier tour la saison prochaine. Mais pour l'USM Alger, il y a d'abord le fait de terminer cette phase des poules par une victoire, la seule qu'elle pourrait avoir si tel serait le cas ensuite et surtout, cela permettrait au coach Bilal Dziri d'effectuer une revue de son effectif dans la perspective de préparer son entrée en lice dans la phase retour décisive de la Ligue 1 qui débutera samedi. L'USMA disputera son premier match de la phase retour de la Ligue 1 le 4 février prochain au stade du 8 Mai 1945 de Sétif. En effet, ce match est prévu contre l'ES Sétif, une très bonne équipe qui commence à revenir petit à petit après quelques problèmes lors de la phase-aller. Et comme ce match est considéré comme une grande répétition avant d'entamer la phase-retour décisive du championnat, Dziri va certainement opérer quelques changements dans son effectif histoire de bien jauger l'ensemble des joueurs et surtout des jeunes pour assurer des solutions en cas d'absence des titulaires, voire pour assurer la relève dans son groupe. Pour le défenseur Khemaissia, «même éliminés, on jouera pour gagner». «J'espère que le public viendrait nous encourager au stade du 20-Août, car ce serait bien motivant pour nous dans la perspective d'aller chercher notre première victoire dans ce groupe. La balle est dans notre camp et c'est à nous de nous montrer à la hauteur», a indiqué encore le défenseur des Rouge et Noir. Côté adversaire, l'équipe de Pétro Atlético se trouve à Alger depuis mercredi dernier en rejoignant l'hôtel Hyatt Regency. Les joueurs se sont entraîné le lendemain au stade de Dar El-Beida avant d'en faire de même, hier, au stade du 20-Août sur la pelouse où se déroulera la partie aujourd'hui.

Enfin à noter que dans l'autre match de ce groupe «C» de la phase des poules de la Ligue des champions, qui est sans enjeu, le WA Casablanca se rendra à Pretoria pour croiser le fer avec Mamelodi Sundowns. Un match qui ne se jouera que pour la forme puisque les deux équipes sont déjà qualifiées aux quarts de finale de cette prestigieuse compétition continentale.