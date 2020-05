Malgré l'incertitude sur la reprise (ou pas) de la compétition sportive en Algérie, il n'en demeure pas moins que les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) et ceux de la Ligue de football professionnel (LFP) ne veulent rien laisser au hasard pour faire face à tous les scénarios possibles. D'ailleurs, on prépare, en cas de reprise, des tests de dépistage pour l'ensemble des footballeurs des deux premières Ligues. C'est le vice-président de la LFP, Farouk Belguidoum qui l'a fait savoir à l'APS. Il a indiqué dans ce sillage: «Nous allons soumettre une série de mesures et de recommandations, à qui de droit, en vue de la reprise du championnat, dont la nécessité d'effectuer des tests de dépistage pour les joueurs. La sécurité sanitaire est très importante dans ce genre de situation exceptionnelle.»

L'ancien responsable du RC Kouba a ajouté: «Nous sommes en train d'établir un protocole de reprise, incluant notamment la manière avec laquelle les joueurs reprendront les entraînements, et les mesures sanitaires appelées à être appliquées et respectées par l'ensemble des acteurs.» Au jour d'aujourd'hui, reconnaît Belguidoum, «nous ne pouvons pas nous prononcer sur la reprise». «Cela dépasse nos prérogatives d'autant qu'il s'agit d'une crise sanitaire nationale. Notre rôle consiste à anticiper et préparer un protocole de reprise», argue-t-il. La FAF et la LFP avaient présenté, à l'issue de la dernière réunion du Bureau fédéral, une feuille de route concernant la reprise de la compétition nationale. Dans ce document, il est mentionné que le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 est programmé sur une période de 8 semaines, dès la levée du confinement et après une période de préparation de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date arrêtée par les pouvoirs publics. Plusieurs clubs contestent cette feuille de route, allant jusqu'à appeler à ce que la saison soit annulée. «La santé des citoyens passe avant tout. La saison doit être annulée, il n'y a pas d'autres issues», a appelé le directeur sportif du CR Belouizdad, Taoufik Kourichi.