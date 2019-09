Il fallait donc y voir un signe... Si Ronaldo avait préféré zapper la cérémonie The Best de la FIFA, organisée lundi soir à La Scala de Milan, officiellement afin de récupérer d’une petite douleur aux adducteurs, Messi avait quant à lui bien fait le déplacement. Et ce n’était pas simplement pour récupérer le Prix Puskas du plus beau but, qui lui a de toute façon échappé pour la septième fois, ou pour monter sur scène avec les dix autres membres de l’équipe type de l’année. Non, si « La Pulga » était venu là avec femme et enfants, c’était pour quelque chose de plus grand: le trophée du meilleur joueur. Alors que beaucoup avaient fait de Virgil van Dijk, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, finaliste de la Ligue des nations avec les Pays-Bas et récemment élu meilleur joueur UEFA de l’année, leur favori, l’Argentin a créé la sensation en décrochant ce titre pour la sixième fois de sa carrière, après 2009, 2010, 2011, 2012 et 2015. Un record. « Je souhaiterais avant tout remercier tous ceux qui ont décidé de me remettre ce prix, a-t-il déclaré, devant une assistance un peu médusée. C’est toujours très agréable. Les prix individuels sont pour moi secondaires. Le plus important, c’est le collectif. Mais ce soir, c’est une soirée spéciale pour moi, car j’ai la chance d’avoir avec moi mon épouse et deux de mes trois enfants. C’est la première fois qu’ils viennent. Partager ce moment avec eux, c’est quelque d’unique et de fantastique. » C’est surtout très inattendu, pour ne pas dire un peu illogique. Le talent du n°10 du FC Barcelone, qui a gagné la Liga (dont il a terminé meilleur réalisateur avec 36 buts en 34 matches), reçu le Soulier d’or et atteint les demi-finales de la Ligue des champions puis de la Copa America, n’est évidemment pas en cause. Mais il y avait peut-être plus méritant que lui sur la saison dernière, en l’occurrence un Virgil van Dijk capital dans la conquête du sacre européen des Reds. Mais ainsi en ont décidé les votants. Un jury divisé en quatre catégories (les sélectionneurs, leurs capitaines, les journalistes et les fans), qui représentaient chacune 25% des voix.

Lionel Messi, qui à l’inverse de l’international néerlandais, dont la notoriété n’est pas aussi planétaire que la sienne, possède une énorme communauté d’admirateurs, a dû profiter de cette répartition pour surprendre son monde.

Sans doute averti avant cette cérémonie, CR7 ne voulait pas voir ça…