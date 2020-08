Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2021, le milieu de terrain Thiago Alcantara a de grandes chances de quitter le club allemand sur ce mercato d’été. Comme pressenti ces dernières semaines, l’Espagnol a bien demandé à ses dirigeants un bon de sortie, qui a été accordé. « En fait, les conversations qu’Hasan Salihamidzic a eues avec lui ont toujours été très productives. Et à un moment donné, il semblait que tout était clair pour prolonger. Mais ensuite, Thiago a informé Hasan qu’il aimerait faire quelque chose de nouveau, et c’est ainsi. Vous devez l’accepter. Il a encore un contrat d’un an et s’il tombe d’accord avec un club, ce club devra payer une certaine somme. Je ne veux pas faire de commentaires publics sur la somme que nous avons en tête. Nous verrons ça, mais comme je l’ai déjà dit, ce ne sera pas les soldes d’été », a assuré le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge pour Sky Allemagne. Pour rappel, Liverpool se montre très intéressé par Thiago, mais devra payer entre 30 et 35 millions d’euros pour le recruter.