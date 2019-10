A la recherche d’attaquants pour le mercato hivernal, les dirigeants de Manchester United multiplient les pistes. Celles menant à l’attaquant du Bayern Munich, Thomas Muller vient d’être activée par les Red Devils. Manchester United envisagerait de recruter la star du Bayern Munich Thomas Muller. Et cela dès le mois de janvier prochain. C’est le magazine allemand Sport Bild qui rapporte l’information selon laquelle les dirigeants des Red Devils auraient pris contact avec l’entourage de l’international allemand âgé de 30 ans. Sur ce dossier, Manchester United n’est pas seul. L’Inter Milan qui a déjà recruté Romelu Lukaku et Alexis Sanchez, privant ainsi Ole-Gunnar Solskjaer d’options en attaque, serait également intéressé par l’attaquant bavarois. De son côté, Thomas Muller ne veut pas alimenter la spéculation autour de son avenir et assure vouloir tout faire pour gagner sa place dans le onze de départ du club allemand.