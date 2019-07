La direction de l’USM Alger a annoncé samedi avoir engagé le latéral droit de la JS Saoura, Mohamed Walid Tiboutine, qui a signé un contrat de 2 ans. « L’USM Alger est heureuse d’annoncer l’engagement du latéral droit de la JS Saoura, Mohamed Walid Tiboutine qui a signé pour les deux prochaines saisons », a indiqué dans un bref communiqué la direction des Rouge et Noir, champions d’Algérie en titre. Le joueur de 28 ans a débuté sa carrière à l’USM Alger, avant de passer par les jeunes catégories du Paradou AC et de rejoindre finalement la JS Saoura. «L’USMA est heureuse de voir Tiboutine revenir à la maison», a ajouté le club. Le désormais ex-latéral droit de la JSS est la sixième recrue estivale de l’USMA, après Lyès Oukkal (ex-NA Husseïn Dey), Anis Khemaïssia (ex-USM Annaba), Zakaria Haddouche (ex-MC Alger), Mustapha Kheiraoui (ex-Amel Boussaâda) et Tahar Benkhelifa, le milieu défensif du Paradou AC, qui a été engagé sous forme d’un prêt d’une année. Le club algérois a engagé également Billel Dziri comme nouvel entraîneur en chef de l’équipe seniors.