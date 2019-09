Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Bernaoui a annoncé, vendredi depuis Hassi Messaoud, que son département ministériel s’attelait à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route à même de redynamiser le sport scolaire. S’exprimant en marge du deuxième et dernier jour de sa visite dans la wilaya de Ouargla, à l’occasion de la rentrée scolaire 2019-2020, Bernaoui a fait savoir que son département ministériel « s’attelle à l’élaboration d’une nouvelle feuille de route devant redynamiser le sport scolaire et universitaire, ainsi qu’au niveau des instituts et centres de formation, et ce en coordination avec toutes les parties concernées ». Il a souligné, dans ce sens, la nécessité de promouvoir ce type de sport, pour découvrir et exploiter de nouveaux jeunes talents qui constitueraient un réservoir pour les clubs et sélections nationales dans les différentes disciplines sportives. Le ministre a appelé, en outre, à redoubler d’efforts, afin de garantir un meilleur encadrement à cette catégorie, affirmant que l’Etat lui a consacré les moyens nécessaires, dont des structures sportives déjà réceptionnées et d’autres en cours de réalisation à travers les différentes régions du pays. Au terme de cette visite, Bernaoui a inspecté un groupe scolaire à la cité Si El Haoues (Hassi Messaoud), construit en préfabriqué, lequel devra être alimenté en électricité produite à partir de l’énergie solaire.