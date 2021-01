La cérémonie du tirage au sort de la coupe d'Afrique des nations U-20, Mauritanie 2021 se déroulera aujourd'hui à Yaoundé, au Cameroun, a indiqué la Confédération africaine de football (CAF). Le coup d'envoi du processus sera donné à 11h heure locale (10h00 GMT).

En raison des restrictions liées au Covid-19, l'accès aux médias sera limité. La cérémonie sera diffusée en direct sur les plateformes digitales de l'instance continentale. Par ailleurs, les modalités relatives à la procédure de tirage au sort seront envoyées ultérieurement.

12 équipes se sont qualifiées pour le tournoi final à savoir: La Mauritanie (l'hôte), le Burkina Faso, le Cameroun, la République centrafricaine, la Gambie, le Ghana, le Maroc, le Mozambique, la Namibie, la Tanzanie, la Tunisie et l'Ouganda. Pour rappel, la sélection algérienne des moins de 20 ans avait échoué à se qualifier pour la CAN-2021 en terminant à la 4e et dernière place du tournoi de l'UNAF avec un triste bilan d'un nul face à la Tunisie (1-1) et deux défaites devant la Libye et le Maroc sur le même score (1-0).