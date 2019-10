Le tirage au sort de la phase finale de la coupe d’Afrique des nations U23 Egypte-2019 de football effectué à Alexandrie (Egypte), a donné lieu à deux groupes explosifs. L’Egypte, pays hôte et tête de série du groupe « A » a hérité du Mali, du Cameroun et du Ghana qui avait sorti l’Algérie lors des éliminatoires. Quant au groupe B, il est constitué du Nigeria (tête de série), de la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Zambie . Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les demi-finales du tournoi. Les trois premiers à l’issue du tournoi prévu du 8 au 22 novembre prochain en Egypte se qualifieront pour les jeux Olympiques de 2020 à Tokyo afin d’y représenter l’Afrique. La capitale égyptienne Le Caire accueillera tous les matchs qui se disputeront au Stade International et au Stade Al Salam. L’Algérie avait été éliminée par le Ghana au troisième et dernier tour des qualifications (1-1 à Accra, défaite 0-1 à Sétif).