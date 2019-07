Le tirage au sort du tour préliminaire des éliminatoires de la zone CAF de la Coupe du monde Qatar 2022 aura lieu le lundi 29 juillet au siège de la Confédération africaine de football, a indiqué l’instance africaine. 56 pays africains devraient prendre part à la campagne des éliminatoires du mondial 2022 prévu du 21 novembre au 18 décembre. L’instance dirigeante du football africain avait dévoilé le format des éliminatoires de la zone Afrique en vue de la Coupe du monde Qatar 2022. Après un tour préliminaire disputé entre les 28 équipes africaines les moins bien classées selon la FIFA, se tiendra une phase de groupes : 10 poules seront créées avec quatre équipes dans chaque groupes.

Les équipes qui termineront premières de ces groupes s’affronteront entre elles pour obtenir leur ticket pour la Coupe du monde 2022. Les affiches seront tirées au sort, entre les nations les mieux classées à la FIFA et celles qui figurent plus bas dans le classement. Les 28 équipes les moins bien classées qui participeront au 1er barrage sont : Somalie, Erythrée, Djibouti, Seychelles, Sao Tomé, Tchad, Soudan du sud, Gambie, Ile Maurice, Liberia, Ethiopie, Comores, Botswana, Lesotho, Eswatini, Guinée équatoriale, Rwanda, Burundi, Soudan, Togo, Malawi, Angola, Guinée Bissau, Mozambique, Sierra Leone, Namibie, Centrafrique et la Tanzanie.

Les 26 équipes qui rentreront directement lors de la seconde phase de poule sont : Sénégal, Nigeria, RD Congo, Tunisie, Algérie, Maroc, Ghana, Cameroun, Egypte, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Afrique du sud, Cap-Vert, Ouganda, Madagascar, Zambie, Bénin, Niger, Mauritanie, Gabon, Kenya, Libye, Zimbabwe, Mali. L’Algérie avait manqué la Coupe du monde 2018 en Russie après avoir participé aux deux précédentes éditions du mondial en 2010 en Afrique du Sud et 2014 au Brésil.

Lors de cette dernière édition, elle avait atteint pour la première fois de son historie les 8es de finale avant de se faire éliminer par l’Allemagne, future championne du monde.