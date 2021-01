Le directeur général du comité d’organisation des Jeux de Tokyo, Toshiro Muto, a qualifié de «fausses informations» les récentes spéculations de plusieurs médias japonais selon lesquels des discussions seraient prévus en février avec le CIO au sujet de la tenue ou non des JO.

«Lorsque ce genre d’informations fait surface, certaines personnes peuvent se sentir inquiètes. Je tiens à dire que nous ne pensons pas du tout de cette façon et que ces articles sont faux», a-t-il déclaré.

Toshiro Muto a également réagi à un sondage publié, dimanche, faisant état de la baisse de soutien de l’opinion publique japonaise à la tenue des Jeux alors que le Japon a déclaré l’état d’urgence la semaine dernière à Tokyo et ses régions limitrophes. 45% des personnes interrogées souhaitaient que les Jeux soient reportés une deuxième fois et 35% se disaient favorables à une annulation pure et simple. « Le nombre de personnes demandant le report des Jeux a beaucoup augmenté, mais cela signifie que ces personnes veulent toujours que les Jeux se tiennent », a interprété le dirigeant.