Puisqu'il y a peu de chances que soit terminée d'ici àjuillet 2021 la pandémie de Covid-19, il va falloir organiser les jeux Olympiques l'an prochain à Tokyo «avec le corona». Vendredi dernier, ont officiellement débuté dans la capitale japonaise les préparatifs des protocoles sanitaires à définir et mettre en place. «Notre objectif est que le coronavirus soit sous contrôle» pour que tout le monde puisse apprécier les JO avec le virus, a expliqué le président de l'équipe chargée de coordonner cette tâche titanesque, Kazuhiro Sugita. L'expression «sous contrôle» est très usitée quand il s'agit de JO: elle avait déjà été employée en 2013 par le Premier ministre Abe pour qualifier la situation à la centrale ravagée de Fukushima afin de convaincre le Comité international olympique de choisir Tokyo pour 2020. Trois grandes catégories de participants ont d'ores et déjà été définies pour lesquelles les protocoles différeront: d'abord les athlètes et ceux qui les encadrent, puis les organisateurs, personnalités, bénévoles et médias et enfin les spectateurs. Toutes les mesures sanitaires doivent être précisément codifiées pour toutes les activités de chacun (arrivée au Japon, suivi médical, déplacements, repas, épreuves, séjour au Village olympique, etc.). Les athlètes et leurs entraîneurs devraient bénéficier d'un traitement de faveur, mais pas d'une liberté totale. Même s'ils n'étaient in fine pas obligés de rester enfermés pendant 15 jours après leur arrivée au Japon, les sportifs seront a minima soumis à des limitations de déplacements. Le plus gros casse-tête n'est en fait pas tant pour le comité d'organisation des jeux Olympiques et paralympiques, que pour le ministère de la Santé, déjà critiqué pour la lenteur des décisions face au virus et quelques bourdes, et pour l'agence des services d'immigration, dont la stratégie a jusqu'à présent consisté à fermer le pays. Cependant l'importance accordée aux JO par le gouvernement du Premier ministre démissionnaire Shinzo Abe va accélérer la réouverture des frontières. Reste à savoir à partir de quand, pour qui, en provenance de quel pays et dans quel ordre?