Le comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 a annoncé vendredi les modalités de remboursement pour les détenteurs de billets qui ne pourront pas assister aux Jeux reportés à l'été 2021 en raison de la pandémie. Les organisateurs ont aussi promis des remboursements ultérieurs si des mesures sanitaires devaient les contraindre à limiter le nombre de spectateurs de l'événement. Le coronavirus a forcé en mars les organisateurs à repousser d'un an les Jeux, et ces changements de dates ont entraîné un vaste casse-tête touchant notamment la billetterie. «Pour les détenteurs de billets résidant au Japon, Tokyo-2020 acceptera les demandes de remboursement des billets olympiques entre le 10 et le 30 novembre et entre le 1er et le 21 décembre pour les billets paralympiques», selon un communiqué. «Pour les personnes résidant en dehors du Japon qui ont acheté des billets par l'intermédiaire de revendeurs de billets autorisés», chaque revendeur aura sa «propre procédure» de remboursement, ajoute le comité. En juillet, les organisateurs de Tokyo-2020 avaient confirmé que tous les billets déjà achetés seraient valables pour les événements correspondants de l'année prochaine. Les JO sont désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux paralympiques du 24 août au 5 septembre. Mais des doutes continuent de peser sur la tenue même des Jeux ou sur la présence de spectateurs, totale, partielle voire nulle. Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach a prévenu dans une interview cette semaine à la chaîne de télévision sud-coréenne SBS qu'avoir des stades remplis ne serait «peut-être pas possible». «Si nous ne sommes pas en mesure d'offrir la possibilité d'assister aux Jeux en raison du Covid-19, nous offrirons une possibilité supplémentaire de demander un remboursement», a précisé le comité d'organisation. Près de 4,5 millions de billets ont déjà été vendus pour les Jeux olympiques et près d'un million pour les Jeux paralympiques, selon les organisateurs. Ils n'ont cependant pas détaillé le nombre de billets vendus au Japon par rapport à l'étranger, se contentant de rappeler que les spectateurs étrangers représentaient environ 10% à 20% du public aux Jeux précédents. Les organisateurs n'examinent pas le scénario d'une annulation des Jeux ou d'une situation avec zéro spectateur, a affirmé un porte-parole du comité à la presse. Mais des remboursements de dernière minute sont envisagés, par exemple si un événement est annulé pendant les Jeux parce qu'un athlète contracte le virus, a-t-il expliqué.

R. S.