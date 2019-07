Christian Eriksen (27 ans) aurait été proposé à l’Atlético Madrid, en vue d’une signature, cet été. Selon les informations recueillies par As, le joueur des Spurs a été proposé par un intermédiaire mandaté par ses dirigeants à Miguel Angel Gil, le directeur général colchonero. À moins d’un an du terme de son contrat, le montant de son transfert est estimé entre 60 et 70 millions d’euros. La saison passée, Eriksen a marqué 8 buts et donné 12 passes décisives en 35 matchs de Premier League.