Francesco Totti, légende de l’AS Rome où il a joué pendant 24 ans avant de prendre sa retraite en 2017, a annoncé qu’il quittait son club de toujours à l’occasion d’une conférence de presse lors de laquelle il s’est montré extrêmement critique avec la direction actuelle. «A 12h41, le 17 juin 2019, j’ai envoyé un mail (...) pour moi inimaginable: j’ai donné ma démission. Je pensais que ce moment n’arriverait jamais», a déclaré Totti lors de cette conférence de presse organisée au siège du Comité olympique italien, à deux pas du Stade olympique où évolue la Roma. L’ancien joueur-star des «Giallorossi», dont il reste une icône, a expliqué qu’il partait parce que, depuis qu’il est devenu l’un des dirigeants du club, il n’a jamais été impliqué dans aucune décision importante, une mise à l’écart qu’il attribue au propriétaire de l’AS Rome, l’Américain James Pallotta. «J’ai représenté un poids pour ce club, on m’a dit que j’étais trop encombrant, aussi bien comme joueur que comme dirigeant. Maintenant je m’en vais et ça fait mal», a-t-il déclaré visiblement ému. «Il y a beaucoup de choses qui m’ont fait réfléchir, ils ne m’ont jamais fait participer. Ils m’appelaient seulement quand ils étaient en difficulté. En deux ans, j’ai participé à une dizaine de réunions», a poursuivi Totti lors de cette séquence de questions-réponses qui a duré plus d’une heure et quart. L’ex-capitaine et milieu de terrain de la Roma, 42 ans, a toutefois expliqué qu’il s’agissait là d’un «au revoir, pas d’un adieu», sans préciser quels étaient ses projets.

« FANTAISISTES»

«Je peux dire qu’il est impossible que Totti reste en dehors de la Roma. Maintenant je vais prendre un autre chemin mais, au moment où un autre propriétaire (de l’AS Rome) comptera vraiment sur moi, je serai prêt», a-t-il conclu. Dans la soirée, le club a réagi aux propos de Totti dans un communiqué de presse glacial. «Le club est extrêmement amer d’apprendre que Francesco Totti a annoncé son départ du club et qu’il ne comptait pas occuper la position de directeur technique de l’AS Rome», écrit la Roma dans ce texte. «Nous considérons que le rôle offert à Francesco est l’un des plus importants de notre équipe dirigeante, une position qui réclame bien sûr de la conviction et une implication totale, celle que l’on l’attend de tous les dirigeants du club», poursuit la Roma. «Même si nous comprenons combien il est dur pour lui de décider de quitter l’AS Rome après 30 ans, nous ne pouvons que signaler combien sa perception des faits et des choix faits par le club est fantaisiste et éloignée de la réalité», assure aussi le club de la capitale. «Nous souhaitons bonne chance à Francesco pour ce qu’il décidera de faire», conclut la Roma. Totti a par ailleurs reçu le soutien de la maire de Rome Virginia Raggi. «Les symboles restent pour toujours. Les tifosi savent reconnaître les gens vrais. Tu l’es. Allez Francè», a-t-elle tweeté.