La nouvelle recrue de l’espérance de Tunis, Amine Tougai a débuté vendredi les entraînements avec sa nouvelle équipe. L’ancien capitaine de l’équipe olympique et du NA Hussein-Dey s’est vite fondu dans l’ambiance du groupe dans la mesure où le joueur de 19 ans n’est pas dépaysé en Tunisie avec la présence de cinq algériens à l’EST, en l’occurrence Bedrane, Chetti, Benghit, Bensaha et Meziani. Notons que Tougai n’est pas concerné par le match du championnat face à Soliman, aujourd’hui, lui qui s’est engagé pour quatre ans et demi avec l’EST en provenance du NAHD.