Un des cadres de l'Equipe nationale, Sofiane Feghouli, est revenu sur les deux dernières rencontres amicales des Verts face au Nigeria et au Mexique dans un message sur son compte Twitter. «Honoré, fier de remettre le maillot de l'Equipe nationale sur le dos, toujours la même détermination, la même rage après tant d'années, deux belles batailles livrées contre le Nigeria et le Mexique. Bravo à tous les joueurs pour l'état d'esprit, qu'Allah nous facilite», a affirmé le milieu de terrain offensif du Galatasaray. Sofiane Feghouli a pris part à son 69e match avec les champions d'Afrique, mardi soir, contre les Mexicains. Il a offert sa 12e passe décisive avec les Verts pour le premier but d'Ismaïl Bennacer.