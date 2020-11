Il ne reste plus grand-chose pour la reprise de la compétition du championnat de Ligue 1 et la JS Kabylie reste toujours sans nouvelles de son attaquant Juma qui n'est pas encore rentré de son périple après sa convocation en Equipe nationale dans son pays. Il y a quelques jours, face à cette situation, l'entraîneur franco tunisien, Yamen Zelfani, n'a pas caché sa colère face à ce comportement menaçant d'écarter le joueur de son effectif. Pour sa part, Mellal qui n'a pas hésité à critiquer l'attitude de cet éléments a promis une commission de discipline tout en évitant de parler de décisions ou de sanctions. En effet, Juma est parti pour prendre part aux matchs de qualification de son pays et n'a plus donné signe de vie malgré les appels de la direction de la JSK. Attendu pour participer aux stages effectués par ses camarades, ce dernier n'est pas rentré. Malgré les justifications avancées quant à la pandémie de Covid-19, qui a bloqué la circulation aérienne, il n'en demeure pas moins que les moyens de rentrer sont disponibles même avec un relatif retard. Aussi, jusqu'à présent, Juma reste absent alors que ses coéquipiers s'apprêtent à aller au charbon après des préparations et des regroupements effectués durant l'intervalle estival. Cette situation a mis la direction de la JSK dans une situation compliquée, car le cas de Juma n'est pas si simple qu'il paraît. Ce dernier maintien encore sa demande d'être payé rubis sur l'ongle faute, de quoi il menace de recourir aux juridictions internationales. De son côté, Mellal promet de régler sa situation, l'été passé, mais le joueur reste absent encore à quelques jours de la reprise. Cette absence rend, donc, impossible toute solution à l'amiable pour les deux parties. Pour sa part, le coach a affirmé que le joueur ne peut plus avoir sa place dans l'effectif qui sera aligné ni même sur le banc des touches. Une manière de dire que Juma a définitivement perdu sa place à la JSK. Toutefois, la situation n'est pas si simple pour la direction de la JSK qui souhaitait recruter un autre joueur étranger à la place de Juma. Le retard accusé par ce dernier pour rentrer a ainsi sapé tout espoir de résiliation à l'amiable afin de permettre à l'équipe kabyle de recruter. Sa présence encore à la JSK comme troisième joueur étranger n'offre pas la possibilité de recruter selon les règles de la FIFA. Enfin, rappelons que les Canaris jouaient, hier, un dernier match de préparation face à l'équipe réserve avant la première rencontre du championnat face au CA Bordj Bou Arréridj. Malgré les résultats mi-figue, mi-raisin des matchs joués lors des préparations, l'entraîneur Zelfani reste confiant quant aux capacités de ses poulains à relever le défi de jouer les premiers rôles dans les compétitions nationales et internationales attendues pour cette saison. Les canaris veulent jouer les premiers rôles en championnat et en coupe de la confédération africaine de football.