C’est le branle-bas de combat. Fraîchement installé, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, s’est entretenu avec le président du Comité international des Jeux méditerranéens, Amar Addadi. La discussion a tourné autour des préparatifs des JM devant se tenir à Oran. C’est ce que l’on relève du site officiel du comité international des Jeux méditerranéens (CIJM). Les deux responsables se sont entendus sur la nécessité de se tenir informés sur les différentes évolutions des préparatifs des prochains JM. Le ministre a souligné que l’Algérie sera à la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée. L’Algérie accorde un intérêt d’une importance capitale à ce rendez vous sportif régional. Elle n’a ménagé aucun et n’a pas lésiné sur les moyens pour mener à bon terme les préparatifs de ces jeux, à commencer par de conséquents budgets leur ayant été accordés et le suivi quasi permanent assuré par les responsables locaux. Pour peu que les infrastructures mises en place répondent aux normes à la fois internationales et modernes, à savoir la haute technologie utilisée dans le stade d’Oran. Le stade du futur complexe sportif d’Oran n’a rien à envier aux grands terrains du monde. De meilleures techniques lui ont été apportées. C’est ce que révèlent ses concepteurs détaillant que « la pelouse du nouveau stade de 40.000 places, en cours de réalisation à Oran, est dotée d’un système d’arrosage utilisé pour la première fois dans les enceintes de football en Afrique ». Son arrosage est tellement simple que cette tâche peut être accomplie à l’aide d’un petit ordinateur que l’on programme tout en le connectant au WiFi en prenant en compte les recommandations des services météorologiques. Ce moyen moderne permet un meilleur retour d’informations de la station centrale de météo et aide une programmation automatique de l’arrosage de la pelouse de manière à la rendre plus efficace en tenant compte de ces données. Les travaux ayant trait à la réalisation de la pelouse du stade d’Oran, le plus grand ouvrage du complexe olympique en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir en prévision des Jeux méditerranéens de 2021, ont été entamés depuis près de deux mois. Ils devront prendre fin en avril prochain. C’est le défi lancé. « Nous allons commencer l’opération de la semence de l’herbe en début février. Certes, ce n’est pas la meilleure période pour effectuer une telle opération, mais nous n’avons pas le choix vu le retard accusé dans la réalisation de ce lot pour des raisons qui nous dépassent, nous en tant qu’entreprise », a-t-on déclaré assurant que « tout sera fin prêt pour, au plus tard, la fin d’avril prochain». Et d’ajouter que « le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de gel à Oran nous aide à achever les travaux en question dans les délais fixés». L’entreprise «végétal Design» est également chargée de la pose de la piste d’athlétisme du même stade, une piste de 10 couloirs. Le même responsable a promis qu’elle sera «de haute facture et n’aura rien à envier aux pistes des grands stades européens». L’entreprise a été également chargée de la réalisation des pelouses des deux stades en cours de travaux aussi à Baraki (Alger) et Tizi Ouzou, rappelle-t-on. Le complexe sportif d’Oran est composé, outre le stade de football, d’un stade d’athlétisme, d’une salle omnisports et d’un centre nautique de trois piscines. Il sera réceptionné en juin prochain, selon les engagements de l’entreprise chinoise (MCC) chargée de sa construction. La ville d’Oran accueillera la 19e édition des Jeux méditerranéens du 26 juin au 5 juillet 2021. Localement, de nouvelles infrastructures sportives en chantier d’autres sont en réhabilitation. En visite à El Bahia, le président du Cjim, Amar Addadi n’a pas raté l’occasion ni taré d’éloges pour saluer l’équipe locale, en leur rendant hommage pour « la dynamique marquant les préparatifs » de la ville pour accueillir la 19e édition des JM en 2021. L’évènement est prévu du 25 juin au 5 juillet 2021. En attendant, l’avancement des préparatifs des Jeux méditerranéens ceux-ci constituent le centre des préoccupations des responsables hiérarchiques, d’où d’ailleurs leurs coups de gueule allant jusqu’à menacer l’entreprise chinoise de lui retirer le projet en raison des retards qu’elle accuse dans les travaux.