A vrai dire, «le populisme» est le terrain favori de plusieurs dirigeants de clubs algériens de football. Défendre les intérêts de son club est une chose, inciter à la haine c'en est une autre. Chose que ces mêmes dirigeants semblent ignorer (ou font semblant d‘ignorer?). Depuis le lancement de la consultation écrite par le Bureau fédéral de la FAF pour décider de la suite à donner à la compétition footballistique, à l'arrêt depuis le 16 mars dernier à cause de la propagation du Covid-19, les présidents de la JS Kabylie, Chérif Mellal, et celui du MC Alger, Abdennacer Almas, crient sur tous les toits que le titre de champion d'Algérie de cette saison 2019-2020 ne doit pas être attribué au CR Belouizdad, leader de Ligue 1. Jusque-là, tout est normal, puisque chaque dirigeant veut défendre les intérêts de son club. Mais ce qui est anormal, c'est lorsque ces dirigeants utilisent un discours incitant à la haine et parfois même à la violence. C'est le cas de le dire pour les dirigeants du MCA. Leur président a balancé, avant-hier, une déclaration, le moins que l'on puisse dire, «irresponsable». Jugez-en. «Il faut réfléchir avant de prendre la décision d'attribuer le titre au CRB, pour éviter des problèmes au pays», a-t-il déclaré. Irresponsable du fait que cette déclaration intervient au moment où les supporters de son club étaient déjà sous pression et stressés avant le verdict du BF, eux qui, en raison de la rivalité sportive entre les deux clubs, ne voulaient pas d'un sacre pour leurs voisins. Peu de temps après, un groupe de supporters du Vieux club de la capitale organise un sit-in devant le siège de l'instance fédérale, à Dély Brahim, pour faire pression sur les «décideurs». L'intervention des services de sécurité pour disperser cette foule furieuse a provoqué une bousculade qui n'a pas été sans dégâts. En plus de l'interpellation de plusieurs supporters, l'un d'eux a été victime de graves blessures. Agé à peine de 30 ans, ce jeune a passé plusieurs heures dans le coma à l'hôpital de Béni Messous avant de subir une opération des plus compliquées. Pis encore, au moment où le jeune «Badrou» était sur le billard, la direction du Mouloudia a rendu public un autre communiqué pour mettre, encore une fois, en garde les dirigeants de la FAF. Ne s'arrêtant pas là, les dirigeants des Vert et Rouge, et tout juste après le verdict du BF sacrant le CRB champion d'Algérie, annoncent la tenue d'une conférence de presse pour répondre à cette décision. Jusqu'où ira la bêtise humaine?