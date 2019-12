Tout le monde est bien d’accord pour jouer ce match amical « retour » entre l’Algérie et la France. Mais à en croire les présidents des deux Fédérations de football, algérienne et française, respectivement Kheïreddine Zetchi et Noël Le Graët, c’est le problème du calendrier des matchs, toutes compétitions confondues, qui ne permet pas de programmer ce match durant le premier semestre de l’année prochaine. C’est ce que vient de déclarer Le Graët, en conférence de presse pour annoncer la prolongation du contrat de sélectionneur de Didier Deschamps jusqu’en 2022. Le Graët a expliqué que le projet très symbolique de ce match amical, annoncé pour l’an prochain, n’aura pas lieu au premier semestre 2020 faute de dates disponibles, avant d’assurer, néanmoins, garder la ferme volonté de le concrétiser. « En tout cas, ce ne sera pas au premier semestre », a déclaré le patron de la FFF, avant d’ajouter : « Ma volonté est toujours d’aller là-bas. C’est extrêmement difficile, d’abord de trouver des dates. Entre les dates des qualifications et la Ligue des nations, c’est très compliqué. » Et d’ajouter : « On a l’impression que la France ne pourra jamais rencontrer l’Algérie, mais moi j’ai tellement envie. Ce sont les deux seuls pays pratiquement qui ne peuvent pas se rencontrer, alors qu’il y a un attachement », a-t-il souligné, rappelant les liens historiques et culturels entre les deux pays. Le président de la FFF a précisé qu’il comptait se rendre en Algérie « fin janvier, début février pourbavarder», tout en restant attentif au « contexte politique là-bas qui doit se stabiliser ». Et là, justement, il est d’importance de savoir que ce match amical ne dépend pas uniquement du cadre « sportif », mais également du cadre politique. En d’autres termes, tout le monde sait que ce genre de match doit avoir l’aval des pouvoirs publics. Aujourd’hui aura lieu l’échéance présidentielle en Algérie pour connaître le nouveau premier magistrat de l’Algérie. Et ce n’est qu’après cette élection et l’annonce de la nouvelle équipe gouvernementale qu’on pourrait bien évoquer l’éventualité d’un accord pour la programmation de ce match amical. La visite que compte effectuer le président de la FFF en Algérie sera bien propice à trouver une date, qui sera acceptée par tout le monde d’autant qu’à ce moment-là, le nouveau président serait déjà en plein exercice de ses fonctions avec son gouvernement. Et même si le calendrier empêche d’organiser ce match amical « retour », après le premier disputé en octobre 2001, et qui avait été interrompu après l’envahissement du terrain par des supporters algériens alors que le score était de 4-1 pour la France, mais qu’est-ce qui empêche, justement, de faire disputer ce match retour en octobre également, l’année prochaine. Et c’est d’ailleurs ce qu’a préconisé la FAF en septembre dernier à France Info. Son président avait indiqué que son instance a proposé à son homologue française un match amical en octobre 2020 dans le nouveau stade d’Oran. Interrogé, quelques jours plus tard par RMC Sport, Noël Le Graët avait réaffirmé sa volonté d’organiser ce match en s’entretenant avec Emmanuel Macron sur ce sujet. Le Graët a réaffirmé, plus tard, son souhait de voir se tenir un match Algérie-France avant la fin de son mandat à la tête de la FFF. Après la victoire de l’EN algérienne lors de la CAN-2019, la FFF avait envoyé un courrier de félicitations à la FAF. En retour de ce courrier, cette dernière a proposé la tenue d’un match amical entre les deux nations en fixant même une date et un lieu. La FAF aurait ainsi proposé la date FIFA entre le 5 et le 13 octobre 2020 et la ville d’Oran, qui recevra prochainement un nouveau stade situé à Bir El Djir d’une capacité de 40.000 places. Or, il se trouve que le 17 septembre dernier lors d’une visite d’inspection au nouveau stade d’Oran (travaux en cours), Raouf Bernaoui, le ministre de la Jeunesse et des Sports a évoqué un stade de classe mondiale. Interrogé, en outre, sur la qualité de la pelouse qui va être placée le ministre a fait savoir que « le gazon à Oran sera identique à celui du Bernabéu (stade du Real Madrid) ». La finalisation de ce projet est prévue pour le premier semestre de l’année prochaine. D’ailleurs, il est probable qu’il sera inauguré avec un éventuel match amical entre l’Algérie et la France en octobre 2020. Et ceci explique donc cela. Au passage, les deux sélectionneurs, Djamel Belmadi et Didier Deschamps sont bien d’accord pour jouer ce match amical.