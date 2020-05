Quel que soit le résultat de la réunion qui s'est tenue, hier, au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports, entre les responsables de la tutelle, ceux de la FAF et de la LFP, on ne saura pas si les compétitions reprendront ou pas. La raison est toute simple, étant donné que seuls les pouvoirs publics ainsi que la Commission nationale chargée du suivie de la pandémie du coronavirus sont habilités à décider dans ce sens, au moment où beaucoup d'autres pays s'apprêtent à une reprise progressive des compétitions. Concernant la réunion qui se déroulait hier, elle est d'importance capitale dans la perspective d'une reprise des compétitions.

En effet, les responsables de la FAF et de la LFP devaient donner plus d'explications à leurs interlocuteurs au sujet de la dernière feuille de route proposée pour la reprise,. Pour ce qui est de la programmation des matchs à huis clos, bien évidemment, il n'y aura aucun problème. Mais, l'important serait du côté du ministère de savoir ce que préparent la LFP, la FAF et les deux commissions chargées du côté sanitaire: la commission médicale de la FAF et celle de la LFP chargée du suivi du développement des effets du coronavirus.

Les deux instances tentent de convaincre le MJS que toutes les précautions seront prises pour assurer qu'aucun acteur du football ne risquerait d'être contaminé par ce virus dans le cadre de l'application des directives et des protocoles proposés. Et sur ce cas, il faut bien distinguer deux volets: le premier relatif à la reprise des entraînements, dont la durée de préparation varie entre 5 à 6 semaines. Ce qui veut dire qu'il faudrait prendre toutes les préventions pratiques pour les joueurs et les différents intervenants. Par la suite, interviendrait le second volet qui est celui du déroulement des compétions en elles-mêmes avec également toutes les précautions qu'il faudrait prendre. Et des précautions à prendre, il y a lieu de programmer plusieurs séances de dépistages pour les acteurs; la désinfections des lieux ou des infrastructures ainsi que des protocoles à suivre durant les entraînements et les matchs.

Et ce serait en fonction de ces «assurances» que le MJS pourrait alors défendre cette reprise des compétitions auprès de sa hiérarchie. Et tout ceci est en réalité suspendu d'abord et avant tout à la décision du gouvernement à propos de la fin du confinement actuellement en cours et qui doit prendre fin le

14 mai prochain. Ce qui veut dire, que depuis hier, où se déroulait le Conseil des ministres présidé par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, jusqu'à la veille de cette date du 14 mai, une décision doit intervenir au sujet de la poursuite du confinement ou le passage à un déconfinement progressif. Et c'est seulement en cas de déconfinement progressif qu'on pourrait alors prétendre à un retour effectif aux entraînements et aux compétitions.