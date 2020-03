Et justement à propos de ces suspensions de championnats, voire de tous les matchs puisque la CAF vient d'annoncer, il y a deux jours, qu'elle suspend toutes ses compétitions alors que la FIFA appelle à faire de même pour tous les matchs. La problématique est multiple puisque des joueurs sont même touchés par cette maladie et sont donc en quarantaine au moment où leurs coéquipiers non touchés le sont aussi par mesure de précaution. Ce qui fait qu'il y a une suspension totale des activités des joueurs, puisque pas d'entraînements également. Ceci, côté joueurs, côté staff technique, c'est la mobilisation générale, car il faut bien suivre l'évolution de cette pandémie ainsi que la santé de tous les joueurs touchés ou non par ce virus. Ils doivent être à cheval pour suivre ceux atteints par ce virus pour les aider à s'en sortir et en parallèle, multiplier les précautions en sensibilisant, tout un chacun pour éviter tout risque de contamination. Pour les staffs techniques, ils sont également concernés pour prendre toutes les précautions afin d'éviter d'être atteint par ce virus et être à l'écoute de tous les joueurs. Ceci côté sanitaire, quant au côté sportif, c'est le flou total en ce qui concerne la préparation d'un éventuel nouveau programme pour les joueurs et c'est valable aussi bien pour les coachs en club que pour les sélectionneurs des équipes nationales. Pis encore, ils ne savent pas d'ailleurs comme tout le monde, y compris les scientifiques, quand ce fameux vaccin sera trouvé et surtout sera mis en pratique pour mettre fin à cette pandémie. Pour les gestionnaires, c'est également le flou total dans la mesure où ils restent sur l'expectative. Et ironie du sort, cette expectative pourrait bien puisque d'aucuns espèrent qu'on trouvera ce fameux vaccin pour se débarrasser de ce coronavirus qui ne cesse de se propager et surtout de tuer. On sait parfaitement que pour le moment, il n'existe aucune antidote contre le Covid-19. Et aux dernières nouvelles, plusieurs solutions sont testées à travers le monde. Il y a d'abord le Remdesivir de la société californienne Gilead.

D'ailleurs, en France, «le patient de Bordeaux» atteint du Covid-19 puis sorti de l'hôpital après 22 jours d'hospitalisation, avait été traité avec cette molécule prometteuse. Ce médicament, développé à l'origine contre Ebola, est testé dans plusieurs hôpitaux de Wuhan, la mégapole chinoise foyer de l'épidémie. Si ce médicament n'est pour l'heure pas commercialisé, force est de reconnaître que c'est le traitement potentiel le plus avancé. Et il faudrait donc attendre le 27 avril, date des résultats des essais cliniques de Phase III menés en Chine, pour savoir s'il constitue un médicament fiable contre le Covid-19.

D'autre part, il y a une autre solution préconisée. Il s'agit de la combinaison de deux molécules (Lopinavir et Ritonavir) utilisées contre le VIH qui est aussi expérimentée dans les hôpitaux de Wuhan. Une étude publiée en 2004 a montré que ce cocktail apportait un «bénéfice clinique substantiel» contre le Sras, autre coronavirus à l'origine d'une grave crise mondiale.