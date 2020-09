L'une des décisions prises lors du 70e congrès de la Fédération internationale de football (FIFA), est une très bonne opportunité pour les responsables du football national, dans la mesure où l'application relative à la réduction des matchs permettrait de raccourcir parfaitement le déroulement de la nouvelle saison 2020-2021.

Les membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) ont décidé récemment, suite à une consultation écrite des responsables des clubs à retenir une nouvelle saison 2020-2021 avec un total de 20 clubs, ce qui veut dire qu'il va y avoir pas moins de 38 journées de compétition en Ligue 1 professionnelle, sans oublier les matchs de coupe d'Algérie ainsi que ceux des coupes africaines des clubs et de la Coupe arabe. De plus, il faut aussi compter avec les sélections olympique et locale qui pourront avoir besoin des services des jeunes joueurs promus en seniors par des clubs. La FIFA a proposé d'appliquer un niveau systèmes pour les championnats nationaux, basé surtout sur la réduction des matchs tout en remplaçant la phase retour par des plays off pendant 3 mois. Ceux-ci, ajoutés aux

5 mois de la phase aller, permettront donc d'avoir une saison maximale de 8 mois. Cela signifie que les staffs, aussi bien techniques que médicaux ainsi que les joueurs d'avoir du répit et ainsi une très bonne récupération.

De plus, cette nouvelle méthode, si elle venait à être appliquée par les responsables du football algérien, permettrait également d'éviter les combines des matchs, et la corruption. En effet, avec une première phase aller, on ne songe nullement à arranger les matchs puisque cela ne sert à rien d'assurer le titre, puisqu'il faudrait une deuxième phase de play off, mais avec élimination directe, c'est-à-dire sous forme de matchs de coupe. Tricher serait vraiment difficile dans la phase des play-offs, puisque chaque équipe jouerait chaque match sous forte pression et surtout avec un esprit de battante sur le terrain, pour jouer à fond ses chances. Il faut reconnaître aussi que compte tenu de cette période très difficile de la pandémie de coronavirus, le nouveau système des championnats nationaux, préconisé par la FIFA, serait également bénéfique sur le plan sanitaire, puisqu'il permettrait aux différents acteurs d'avoir plus d'assurance quant à une quelconque propagation de ce virus. Mieux encore, la réduction des matchs permettra aux responsables d'économiser l'argent des déplacements (restauration, hébergement, transport, etc.). Au même moment, cela permettrait également aux joueurs d'éviter plusieurs déplacements et effectuer moins d'efforts pour la récupération. Quant aux clubs devant participer à des compétitions régionales et continentales, ce nouveau système de compétition, élaboré par la FIFA, permettrait à l'équipe de bien préparer ses matchs afin de représenter dignement le pays. S'agissant de la possibilité, pour nos responsables du football, d'appliquer ce nouveau système «rentable», la réponse est oui. Ceci dans la mesure où le premier responsable technique du football national à savoir le Directeur technique national (DTN), Ameur Chafik, y est favorable.

En effet, Ameur Chafik a déclaré: «On a transmis les orientations de la FIFA aux responsables des clubs, on peut être confronté à cette pandémie, donc jouer en aller ou en play off serait une solution envisageable au cas où la pandémie reviendra plus forte plus tard», a indiqué le DTN de la FAF.