Plusieurs médias italiens dont Sky ont affirmé ce dimanche que l'Inter Milan a trouvé un accord définitif avec le FC Barcelone pour le transfert d'Arturo Vidal. Le milieu de terrain du club catalan va rejoindre la Série A, après avoir largement critiqué ses dirigeants, ces dernières semaines. Un contrat de deux saisons l'entend du côté de l'Inter Milan pour le plus grand plaisir d'Antonio Conte, qui souhaitait absolument le faire venir en Lombardie. Vidal va donc rejoindre l'Italie pour y passer sa visite médicale et signer son contrat dans les prochaines heures, ou au plus tard aujourd'hui, comme l'expliquent les médias italiens.

Le transfert est évalué à 1 million d'euros.