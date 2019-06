Groupe A

Le pays hôte égyptien a hérité d’un groupe qui ne va pas l’empêcher de dormir, mais en récoltant l’Ouganda et le Zimbabwe, deux équipes qui étaient quasiment ce qui se fait de mieux dans leurs chapeaux respectifs, les pharaons n’ont pas été vernis et l’Ouganda leur a donné beaucoup de FIl à retordre ces dernières années (2 victoires étriquées et une défaite).

Sur le papier, la RDC devrait a priori finir 2ème, mais attention car les Léopards ont bouclé des éliminatoires difficiles en attendant la 53 minute de la dernière journée pour se qualier et le Zimbabwe les a justement battus une fois durant les qualifications. Pour éviter toute mauvaise surprise, la bande à Florent Ibenge va devoir hausser son

niveau de jeu.

Groupe B

A priori c’est le groupe le plus déséquilibré sur le papier avec deux favoris, dont un qui l’est plus que l’autre (le Nigeria, devant la Guinée),

et deux pays qui vont découvrir la compétition (Madagascar et le Burundi).

Si les Super Eagles et le Syli National jouent à leur niveau,il ne devrait pas y avoir de problème. Mais attention, car Madagascar et le Burundi ont les moyens de rêver à la troisième place.

Groupe C

Un peu le même cas de figure que le groupe précédent avec le Sénégal, qui compte parmi les favoris au titre final, et l’Algérie, qui est un outsider. Alors que le sélectionneur des Verts Belmadi affiche la grande ambition d’aller chercher le trophée ! Mais, méfIance tout de même car le Kenya de Wanyama (Tottenham) et la Tanzanie de Samatta (Genk) sont deux équipes difficiles à manœuvrer et face à qui ça ne sera pas une partie de plaisir…

Groupe D

Le passage à 24 atténue cette notion, mais on peut parler de groupe de la mort.

Sur le papier, le Maroc et la Côte d’Ivoire partent favoris, mais il faut toujours se méfier de l’Afrique du Sud qui a tout pour jouer les trouble-fêtes avec de fortes individualités comme le Strasbourgeois

Lebo Mothiba et Percy Tau. Pour la Namibie en revanche, ça paraît compliqué.

Groupe F

A priori, le tenant du titre camerounais et le Ghana n’auront pas trop de mal à tenir leur rang, mais ces deux sélections ne sont pas au mieux ces derniers mois et il faudra donc éviter le piège

face au Bénin, qui retrouve la CAN après 9 ans d’absence, et la Guinée Bissau, qui participe à la compétition pourla 2e fois d’affilée.