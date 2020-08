Les travaux de l'Assemblée générale élective (AGE) du Comité olympique et sportif algérien (COA) auront lieu au siège de l'instance, à Ben Aknoun (Alger), le samedi 12 septembre 2020, dans «d'excellentes conditions», a indiqué le président, par intérim, Mohamed Meridja.

«Le COA réunira les meilleures conditions pour la tenue, dans une totale sérénité, de l'AG élective, qui doit être tout d'abord une rencontre conviviale entre les acteurs du Mouvement sportif national, mais aussi une occasion de retrouvailles après plus de cinq mois de confinement, en raison de coronavirus», a déclaré Meridja.

La date de la tenue de l'AGE a été retenue par l'instance olympique, juste après l'annonce, par les autorités gouvernementales, de la levée des mesures de suspension des activités statutaires des structures d'organisation des assemblées générales.

«On a effectué une simulation à la salle de conférences du COA pour arrêter le plan du déroulement de la réunion et voir si elle convient pour accueillir les quelque 70 participants aux travaux de l'AGE. C'est fait, le dispositif est prêt, en prenant en considération toutes les mesures sanitaires d'accompagnement nécessaires et exigées pour la reprise des activités sportives», a assuré le président par intérim, du COA. Entre autres dispositions prises par le COA, mise à la disposition des participants de masques de protection, nettoyage et désinfection des lieux, gels hydro-alcooliques à l'entrée de la salle et du siège du comité, etc.

« On fera en sorte que les travaux de l'AGE se déroulent dans une sérénité totale, qui permettra aux membres votants de choisir en toute quiétude, le futur président du Comité olympique et sportif algérien», a conclu Mohamed Meridja. Conformément aux dispositions statutaires et réglementaires en vigueur du Comité olympique et sportif algérien, le président élu à la tête du COA, le

12 septembre 2020, aura à gérer le reste du mandat olympique, qui s'étalera jusqu'après les jeux Olympiques JO-2020 de Tokyo. Il est à rappeler qu'après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l'instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer les prochaines Assemblées générales ordinaire et élective.

R. S.