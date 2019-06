Les finales du championnat d’Algérie de handi-athlétisme, dont les épreuves ont débuté jeudi au stade de Bateau cassé à Bordj El Kiffan (Alger), sont programmées le soir à cause de la chaleur, a indiqué le directeur de l’organisation sportive, Mansour Ait Said. «Nous avons décidé de programmer les finales à partir de 18h00 à cause de la chaleur qui se répercute négativement sur les performances des athlètes», a déclaré Aït Saïd à l’APS. «Les athlètes ont éprouvé beaucoup de difficultés a débuter la compétition, notamment durant la séance matinale», a-t-il ajouté.

Quelque 560 athlètes, représentant plus de 70 clubs et associations prennent part au championnat d’Algérie d’athlétisme handisport (messieurs et dames), saison 2018-2019, qui se poursuit hier et aujourd’hui au stade de Bateau cassé à Bordj El Kiffan (Alger). Le championnat d’Algérie réunit les 12 meilleurs aux différents concours (filles et garçons), les huit meilleurs sprinteurs (garçons et filles), les 16 meilleurs (fondistes et demi-fondistes), tous types de handicaps et différentes classes, pour des finales directes qui seront retransmises en direct sur la chaîne Canal Algérie, selon les organisateurs.

Au-delà des performances personnelles attendues, la bataille fera rage, surtout pour le podium. En dehors de la première place quasi acquise au GS Pétrolier, l’éternel dominateur des compétitions nationales avec son importante masse d’athlètes, le podium sera convoité par le reste des clubs, notamment le Tahadi Aurès Batna, 2e l’année dernière, Machaâl Abtal Birmendreis (3e) et l’Association sportive de la Sureté nationale (4e).

D’autres associations essaieront de saisir l’opportunité pour défrayer la chronique et empocher des titres pour lesquels leurs athlètes ont beaucoup travaillé. Sont inscrits dans ce registre, le club Handisport Elansar Sétif, l’Espoir Handisport Béjaïa ou encore le Chabab Nécira Nounou.

Le rendez-vous sera aussi une occasion pour l’émergence de nouveaux jeunes athlètes qui essaieront de frapper aux portes de la sélection nationale. Avec les différents types de handicap et une variété de classes inscrites au programme général, les organisateurs devront livrer une compétition non-stop pour laquelle a été mobilisée une cinquantaine d’officiels (juges et arbitres) de la ligue algéroise d’athlétisme (LAA), habituée, à chaque fois, à apporter son soutien et participe aussi à la réussite de cet événement, important pour tous les compétiteurs.