Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a assuré que toutes les mesures de sécurité sanitaire exigées par les autorités, en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), seront réunies et respectées, lors des travaux de l'assemblée élective (AGE), prévue samedi 12 septembre au siège de l'instance olympique. «Les travaux de l'assemblée élective pour élire le nouveau président du Comité olympique et sportif algérien (COA), le 12 septembre au siège du Comité à Ben Aknoun (Alger), se tiendront dans le strict respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dans le cadre de la lutte contre le

Covid-19», a indiqué un communiqué de l'instance olympique. En prévision de l'AGE, le Comité a souligné, entre autres, avoir consacré trois jours (de mardi à jeudi jusqu'à 17h00) pour le déroulement de la procédure des accréditations des journalistes appelés à couvrir l'événement.

Un point de presse est prévu, aujourd'hui à 10h, au siège du COA pour informer la presse de tous les détails concernant le déroulement des travaux de l'assemblée générale élective. Quatre candidatures pour la course au poste de président de l'instance olympique ont été retenues par le bureau exécutif du COA.

Il s'agit d'Aberrahmane Hammad, membre du bureau exécutif et ancien médaille de bronze aux jeux Olympiques 2000 de Sydney, Mabrouk Kerboua, membre de l'exécutif, Sid Ali Lebib, ancien ministre et membre de l'AG et Soumia Fergani, première arbitre internationale de football et membre de l'AG.

Il est à rappeler qu'après la démission de Mustapha Berraf, entérinée le 12 mai dernier par le bureau exécutif, la présidence par intérim du COA avait été confiée, en application des statuts de l'instance, à Mohamed Meridja, chargé de la gestion des affaires courantes du COA et de préparer les prochaines Assemblées générales.