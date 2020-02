Dans le monde des arts martiaux, Slimane Bouchemaâ, natif de Constantine, est une icône. Agé aujourd’hui de 69 ans, il est l’un des plus hauts gradés en Algérie et à l’échelle mondiale. Il obtient son sixième dan en 1991, alors que son premier le fut en 1985. Il comptabilise plusieurs diplômes, entre autres celui d’instructeur de Nunchaku depuis 1984, obtenu en France, diplôme WNA, délivré par le fondateur du Nanbudo, Yoshinao Nanbu, diplôme d’instructeur de la gym japonaise Nanbu Taisho (gym respiratoire) WNF 1985, délivré par le fondateur de Nanbudo japonais, maître Yoshinao Nunbu, Nanbu, diplôme d’Etat 3e degré d’entraîneur de Karaté, n° 001040. En plus, il dispose de deux diplômes d’arbitrage, national et international. Il fut le premier à avoir introduit le Nunchaku de combat en Algérie, dont il est aujourd’hui le pionnier, au même titre que le Karaté Nanbudo. Ce grand champion possède une carrière exemplaire. Il a participé à de très nombreuses compétitions dans le monde entier où il marquera les esprits. En Espagne, en France, en Yougoslavie ou en Suisse, ses médailles ne se comptent plus. Mais ce grand maître des arts martiaux est surtout le fondateur de plusieurs disciplines pour lesquelles il a été récompensé dont « Bien vivre grâce à Yad Al Ama », dédiée spécialement aux mal-voyants et non-voyants. Une première en Algérie qui lui vaudra une grande estime, d’autant plus que cette catégorie de la société s’est vue marginalisée à un certain degré. Cet intérêt pour les personnes souffrant de ce handicap est pourtant à encourager avec un encadrement plus solide et concret, car cela donne des résultants probants. Il obtient le soutient de sa fédération, de la police, de la jeunesse et des sports, Protection civile et les autorités pour ouvrir une salle de sports. Malheureusement, à cause d’un banal litige avec le voisinage, cette salle a été fermée. L’affaire est actuellement en justice et ira en appel devant la Cour suprême, sachant que toutes les pièces du dossier, dont nous détenons une copie, sont en sa faveur. Son problème a commencé lorsque l’un de ses anciens voisins, un Tunisien, quitte un appartement (deux pièces) qu’il occupait dans le même immeuble et qui est, comme le montrent les documents en notre possession, un bien de l’Etat. Le désistement fait en sa faveur par ce Tunisien a été autorisé par la direction des Domaines, lui permettant d’exploiter ce petit espace. Il apporte quelques petits changements en plaçant une séparation pour, a-t-il confié, « protéger des regards ses trois enfants et son épouse tous atteints de la schizophrénie, notamment dans une société qui est loin d’être tolérante ». Ces deux pièces à l’origine de l’éclatement du litige avec son voisin, finissent devant la justice et selon notre interlocuteur « son concurrent a su mettre les choses en sa faveur en usant de ses connaissances, de faux témoignages ». Pourtant, le constat de l’huissier de justice prouve que notre interlocuteur à toutes les raisons d’avoir agi dans la plus grande légalité, contrairement à ce que prétend son voisin ayant réussi à sceller la salle de sport pour le moment en attendant le verdict de la justice, et qui tente, entre-temps, de le chasser des deux pièces qu’il occupe avec sa famille. Notre interlocuteur se dit « victime des anciennes pratiques du système ». Il lance un appel au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de premier magistrat et au ministre de la Justice, Belkacem Zoghmati, pour ouvrir une enquête indépendante afin de tirer au clair le jeu malsain de son voisin et ses complices.