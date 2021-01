Nous savions et subissions sans dire un mot de travers, la jalousie qui rongeait certains dirigeants, joueurs et officiels tunisiens, mais pas à ce point! Il est arrivé par le passé que l'animosité prenne le pas sur la mesure et la bienséance. Ce n'était qu'un mauvais cauchemar! Le dernier match de foot livré par le MC Alger à Sfax, qui a été un modèle négatif du genre, a révélé, encore une fois, la mauvaise foi des voisins, nous n'écrirons pas «frères». Nous passerons sous silence le travail de coulisses avant une partie, pendant la mi-temps, avec l'arbitre, mais nous évoquerons l'hystérie des organisateurs tout au long du match joué à huis clos devant une véritable «galerie», à voir des dizaines de personnes qui n'avaient rien à faire ce jour-là, entorse qui ne fait pas honneur aux Tunisiens, qui ont vu les visiteurs quitter le stade de Sfax, la ville et la Tunisie, la tête «haute» et le coeur plein de joie d'une qualification arrachée de haute lutte, surtout lorsqu'on a vu le referee brandir un carton jaune au jeune gardien Ahmed Boutaga, au premier quart d'heure de jeu. Côté algérien, on pourra reprocher l'inutile et bête contestation de Bourdim après le but obtenu à la suite de l'octroi d'un penalty! Le carton jaune était mérité! Là, c'est de la responsabilité de l'entraîneur Nabil Neghiz qui aurait dû, avant d'entrer sur le terrain, le rappeler aux joueurs, car on n'a jamais vu un arbitre revenir sur sa décision, même si le joueur s'appelle... Léo Messi. Saluons la générosité dans l'effort des joueurs mouloudéens, qui avaient en face des adversaires remontés, mais heureusement, très (très) limités techniquement, surtout que le MCA a lamentablement raté à deux reprises, en fin de match, sans parler des deux occasions au milieu du match! Il faut aussi se remémorer l'action provocatrice au moment où Belkhir se dirigeait vers le point de corner pour tirer: il fut bousculé par un joueur local qui voulait absolument que Belkhir se presse, tire le corner, en vue de ne pas perdre de temps! Heureusement que le Mouloudéen n'a pas réagi à la grossière et gratuite provocation du joueur tunisien! Une chose est certaine: Sfax est sûrement une belle cité du Sud tunisien, avec une population certes accueillante, mais pas lorsque son team de foot affronte, ce qu'ils appellent faussement les frères algériens, venus arracher leur qualification, à la force des jarrets, et non pas à la force de la fourberie! Pour finir, souhaitons ardemment que le CS Sfax ne tombe pas en match de la CAF avec l'Entente sétifienne du sympathique coach, Nabil El Kouki, ou encore la JS Kabylie et son nouvel entraîneur, Denis Lavagne. Amoura, le prodige sétifien, s'occupant de neutraliser les provocateurs, par ses buts qui paralysent les crocodiles les plus féroces! Ne parlons pas de l'arbitrage, cette question, relève des faibles.