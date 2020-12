Fier de son passage au Paris Saint-Germain (2018-2019), le gardien Gianluigi Buffon en garde tout de même un souvenir douloureux, à savoir l'élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions face à Manchester United. Un échec dû, selon l'Italien, à un mauvais état d'esprit avant le match retour. Gianluigi Buffon pense encore à l'élimination face à Manchester United en 2019. «Ce match, j'y repense au moins trois ou quatre fois par semaine», avoue un Gianluigi Buffon encore marqué par l'élimination du Paris Saint-Germain dès les 8es de finale de la Ligue des Champions en 2019. Il faut dire que le gardien de 42 ans, malgré sa riche carrière et ses trois finales disputées, n'a jamais remporté cette compétition qui manque tant à son palmarès. Un vide qu'il pensait combler avec le club de la capitale. «J'étais sûr que cette saison-là on serait arrivé en finale, j'en étais persuadé, a raconté l'Italien à L'Equipe. Je sentais quelque chose: on arrive en finale, je ne sais pas si on la gagnera, mais on y sera.» Et son sentiment se

retrouve renforcé après la «démonstration de force énorme» à Old Trafford à l'aller (0-2). A ce moment, Buffon était loin d'imaginer le fiasco dont il est en partie responsable au retour. Rappelons que le portier, surpris par une frappe lointaine de Marcus Rashford avec un rebond devant lui, avait relâché le ballon dans la course du buteur Romelu Lukaku pour le but du 1-2 à la 30e minute. «Je m'impute une erreur incroyable», a-t-il reconnu. «Une erreur que, avec l'expérience que j'avais, je n'aurais pas dû faire: la sérénité, la superficialité presque, d'affronter le match retour comme si c'était une formalité, comme si ce match avait peu de valeur parce que de toute façon nous avions gagné 2-0 à l'aller et eux, les pauvres, ils avaient deux joueurs disponibles et neuf petits jeunes», a raconté ce grand professionnel qui a pourtant pris ce match à la légère, à l'image de ses coéquipiers qu'il n'a pas su recadrer malgré des signes inquiétants. «Le sport, comme la vie, te fait comprendre que si tu veux y arriver, tu ne peux pas lâcher, même pas une seconde...», a constaté le gardien de la Juventus Turin. «Allez, on a gagné 2-0 là-bas, ne casse pas les pieds des autres.» Chaque jour, je repense à cette intervention que je n'ai pas faite.» Et pour cause, Buffon semble persuadé que le contexte parisien a affecté sa mentalité. «Il ne manque rien au PSG, croyez-moi, a certifié Buffon. C'est une très grande équipe, qui peut gagner tout le temps et contre n'importe qui. Ils font partie des rares équipes qui peuvent battre tout le monde. S'il y avait une limite, c'est de prendre certaines choses pour acquises. Mais avec l'arrivée de Leonardo, qui a une culture italienne, ce type de danger a disparu.»