Pour la présentation de son 6e Ballon d’or devant le public du Camp Nou, Lionel Messi a régalé ! A l’occasion de la 16e journée de la Liga, le FC Barcelone a surclassé Majorque (5-2) ce samedi. Après l’ouverture du score de Griezmann (7e) sur une passe décisive de ter Stegen (sa seconde cette saison), les Blaugrana ont déroulé avec un triplé de Messi (17e, 41e, 83e) et un but de Suarez (43e) tout simplement magnifique. Les deux réalisations de Budimir (35e, 64e) n’ont rien changé. A noter que désormais Messi occupe la tête des classements des buteurs et des passeurs décisifs dans le championnat d’Espagne. Au classement, le Barça reprend la tête, à égalité avec le Real Madrid.