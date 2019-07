Après sa défaite cinglante 4-1 contre le Mali pour le premier match de son histoire dans une CAN, la Mauritanie avait certainement à cœur de se montrer sous un meilleur jour pour cette deuxième rencontre face à l’Angola. Après leur bon match nul 1-1 face à la Tunisie, les Palancas Negras avaient, elles, une autre source de motivation toute trouvée pour aller chercher la victoire : ramener trois points de cette confrontation face aux Maurabitounes leur aurait permis de mettre un pied en huitième de finale.

Malheureusement, le spectacle affiché par les deux équipes n’aura pas franchement été à la hauteur de l’enjeu. Dans une première période bien terne, les Angolais n’ont réussi à se procurer que deux ou trois demies occasions quand les rares incursions mauritaniennes dans la surface de réparation de Tony Cabaça se sont montrées totalement inoffensives. Malgré la chaleur accablante qui régnait dans le stade de Suez, les Angolais ont finalement réussi à mettre le pied sur le ballon et à prendre l’initiative aux alentours de la 30e minute de jeu, sans toutefois concrétiser leur domination.

Au retour des vestiaires, les Palancas Negras ont confirmé leur supériorité dans le jeu mais les Maurabitounes ont également su se montrer nettement plus dangereux sur les phases de contre-attaque. Les Angolais ont toutefois continué à pécher dans le dernier geste.

Seul à deux mètres du but mauritanien laissé vide par Souleymane Diallo, Gelson a trouvé le moyen de louper l’immanquable en envoyant le ballon à côté (62e). Ce même Gelson aurait pu se rattraper et il a bien cru donner la victoire à son équipe lorsqu’à la réception d’un centre, il a envoyé le ballon dans les buts mauritaniens à la 90e minute de jeu. Malheureusement pour l’attaquant angolais, l’arbitre de touche l’a, à raison, signalé hors-jeu. En se quittant sur ce score nul et vierge, les deux équipes ont signé le premier 0-0 de cette CAN 2019 mais cette statistique est loin de faire leur affaire.

Avec respectivement deux et un point, l’Angola et la Mauritanie sont désormais condamnées à la victoire pour leur dernier match si elles veulent espérer pouvoir sortir du groupe E et voir les huitièmes de finale (un nul pourrait suffire pour les Maurabitounes mais cela dépendra du résultat des autres équipes). Ce sera face au Mali pour les Palancas Negras et face à la Tunisie pour la Mauritanie. La tâche s’annonce ardue.