Face aux longues et graves blessures aux genoux de l’attaquant Memphis Depay et du milieu de terrain Jeff Reine-Adélaïde, l’O Lyon a décidé de réagir et cible trois recrues pour le mercato hivernal. Le directeur sportif des Gones Juninho l’a confirmé lundi, le journal Le Parisien en a dit plus, hier, évoquant un intérêt rhodanien pour trois internationaux français. En l’occurrence, le latéral gauche d’Everton Lucas Digne, le milieu de terrain de Galatasaray Steven Nzonzi et le milieu offensif de l’Atletico Madrid Thomas Lemar. Des cibles très intéressantes sur le papier, mais des joueurs difficiles à déloger sur un plan financier. Car hormis le deuxième cité, écarté par le club turc par sanction disciplinaire, Digne est lui indiscutable chez les Toffees. Quant à Lemar, les Colchoneros souhaitent le vendre, mais aussi récupérer une majeure partie des 70 millions d’euros investis à l’été 2018. Dès lors, son dossier en devient compliqué.