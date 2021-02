Ce sont ces chocs entre ténors qui devraient le plus captiver l'attention, car outre le standing des différents antagonistes, l'enjeu sera de taille, particulièrement dans le duel USMH-JSMB, entre actuels coleaders du groupe Centre, avec quatre points pour chaque club. L'enjeu devrait être également de taille dans le duel USMB-RCK, entre le club hôte qui a raté son entrée en matière, en concédant deux défaites en autant de matchs, et le club visiteur, actuel coleader, avec l'USMH, le RCK et l'ES Ben Aknoun. Une obligation de résultats qui devrait donc donner lieu à de chaudes empoignades, tout comme cela devrait être le cas dans les autres duels, particulièrement USC-MOC et ASMO-USR. A suivre également la prestation du nouveau promu, ES Ben Aknoun, qui a admirablement bien démarré sa saison, en étant coleader à l'issue des deux premières journées, et qui aura peut-être l'occasion d'améliorer son ratio, en rendant visite au WR M'sila, actuelle lanterne rouge, avec zéro point au compteur. Outre les matchs suscités, d'autres duels intéressants devraient tout autant valoir le détour, notamment dans le groupe Est, avec ces chaudes empoignades entre l'AS Khroub et le DRB Tadjenanet, ainsi que CA Batna - MC El Eulma. En effet, outre l'USMB et le WR M'sila, le MCEE est le seul des 34 clubs restants à n'avoir récolté aucun point au cours des deux premières journées. Il est donc tenu de réagir, et dès cette troisième journée, au risque d'accuser un retard insurmontable.