Le MO Béjaïa, le SC Aïn Defla et l'IB Lakhdaria, dont les stades n'ont pas été homologués, sont tenus de communiquer au plus tard 72 heures avant le match leur lieu de domiciliation, à quelques jours du coup d'envoi de la Ligue 2, fixé aux 12-13 février, a annoncé dimanche la Ligue nationale de football amateur (LNFA). «Les clubs suivants: MO Béjaïa, SC Aïn Defla et IB Lakhdaria, dont les stades ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 14 du règlement du championnat amateur, sont tenus de communiquer à la LNFA au plus tard 72 heures avant le match, leur nouvelle domiciliation sur un stade remplissant les conditions pour une homologation», a indiqué la LNFA dans un communiqué publié sur son site officiel. Le MOB affrontera lors de la première journée son voisin la JSM Béjaïa dans le derby de la Soummam, le nouveau promu Aïn Defla accueillera le SKAF Khemis-Meliana, alors que l'IB Lakhdaria recevra le CR Béni-Thour. La LNFA souligne que les clubs concernés devront communiquer leur nouveau lieu de domiciliation, «à défaut d'être sanctionnés par: match perdu par pénalité et une amende de 50000 dinars», conclut le communiqué. Après 11 mois d'arrêt causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19), la Ligue 2, dont le statut est devenu amateur et gérée par la LNFA, reprendra ses droits le week-end prochain avec un nouveau système de compétition à trois groupes de 12 clubs chacun.