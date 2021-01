Pour son retour sur les pistes du Dakar, le duo Sébastien Loeb - Daniel Elena a été servi dimanche lors de la première étape. Il a en effet perdu 24 minutes face aux buggys Mini en seulement 277 km, après s'être perdu et avoir subi trois crevaisons. «Je ne sais pas comment les deux premières crevaisons sont survenues. On roulait «tranquille» par rapport au buggy et en ligne droite j'ai crevé deux fois, a commenté l'Alsacien, qui découvre cette année un nouveau véhicule, un 4x4 BRX de l'écurie Prodrive. À partir de là, je roule doucement, car je n'avais plus qu'une roue de secours après 100 bornes. Puis, je «recrève» 80 km plus loin. Le terrain était défoncé, l'enfer à rouler, les cailloux étaient immenses.» «Je n'ai pas pris beaucoup de plaisir, mais je m'attendais à pire au niveau du retard. J'ai rarement fait une spéciale aussi pourrie». Au terme de cette première étape, Loeb se retrouve en 22e position, à 23'55'' du leader, Carlos Sainz. «Je n'ai pas pris beaucoup de plaisir, mais je m'attendais à pire au niveau du retard, a concédé le nonuple Champion du monde de WRC. J'avais l'impression de perdre une heure. Ce fut la galère pendant environ trois heures. J'ai rarement fait une spéciale aussi pourrie.»