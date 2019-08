A Médéa, l’Olympique local encore sous le coup de son amère relégation en seconde division, sera en appel devant un ancien pensionnaire de l’élite, l’USM Harrach, qui peine depuis trois saisons à y retourner. L’OM, version Chérif Hadjar aborde ce match avec le désir de faire le plein à domicile, histoire de se forger un bon moral et entrevoir la suite de la compétition avec optimisme, surtout que les candidats à l’accession se bousculent à la porte. En revanche, la formation harrachie est toujours en butte à l’interminable crise financière qui secoue le club. L’USMH, qui attend le retour du coach Djelid en voyage à l’étranger, s’est entraîné sous les ordres de Bechouche qui tentera tant bien que mal de présenter une équipe compétitive à Médéa. Le derby de l’Est met un autre relégable, le DRB Tadjenanet, face à l’USM Annaba. Ces deux équipes qui ont perdu quelques éléments de base durant l’intersaison, tâcheront de débuter la saison par un succès. Le Difaâ, qui bénéficie de l’avantage du terrain, partira légèrement favori. L’autre derby de cette 1ère journée aura lieu à Relizane, qui accueillera le MC Saïda. Le RCR qui s’est renforcé durant le mercato estival avec de nombreux joueurs, dont Mohamed Seguer (ex-USM Bel Abbés), est bien décidé une fois pour toutes, à bien gérer son parcours de l’accession qui lui a échappé de justesse ces dernières saisons. Son adversaire saïdi, va devoir revoir ses ambitions à la hausse, après s’être contenté d’assurer son maintien depuis quelques saisons. La JSM Béjaïa et le WA Tlemcen, deux candidats à l’accession, vont s’affronter samedi (20h) devant des tribunes vides (huis clos oblige), ce qui influera négativement sur le niveau technique de la rencontre. Toutefois, les malheureux finalistes de la coupe d’Algérie-2019, vont faire contre mauvaise fortune bon cœur, en assurant un bon démarrage, en dépit de la qualité du Widad qui jouera comme toujours pour le podium. Le RC Arbaâ, qui retrouve in extremis la Ligue 2, après une dure bataille en Amateur avec l’ES Ben Aknoun, aura comme adversaire, la JSM Skikda, une équipe capable du meilleur comme du pire. L’AS Khroub, qui a, elle aussi retrouvé la Ligue 2, débutera la saison devant un coriace adversaire, en l’occurrence le MO Béjaïa, malheureux relégable de la Ligue 1. Une tâche difficile attend les deux nouveaux venus dans ce palier. Les deux derniers matchs de cette 1ère journée opposeront d’une part le MC El-Eulma à l’ASM Oran et d’autre part, l’OM Arzew à l’A Boussaâda, qui sont a priori à l’avantage des locaux, à moins que les visiteurs n’en décident autrement.