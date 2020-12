Trois internationaux algériens, Riyad Mahrez (Manchester City), Mohamed Farès (Lazio Rome) et Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach), seront présents avec leurs clubs respectifs en 1/8 de finale de la Ligue des champions d'Europe de football, au lendemain de la clôture de la phase de poules, dont la 6e et dernière journée s'est disputée mardi et mercredi.

Mardi, la Lazio s'est donné beaucoup de frayeurs à domicile face aux Belges du FC Bruges (2-2), un match nul qui a suffi aux Romains pour valider leur billet au prochain tour, terminant 2es du groupe F (10 pts), derrière les Allemands du Borussia Dortmund (13 pts), vainqueurs en déplacement des Russes du Zénith St-Petersburg (2-1).

Mohamed Farès a été laissé sur le banc des remplaçants à l'occasion de ce dernier match, lui qui a été titularisé une semaine plus tôt sur le terrain de Dortmund (1-1).

Qualifiée avant cette ultime journée, l'équipe anglaise de Manchester City n'a pas fait dans la dentelle pour dominer, mercredi, les Français de l'Olympique Marseille (3-0) et terminer en tête du groupe C avec 16 points, devant le FC Porto (13 pts).

Titularisé par l'entraîneur Pep Guardiola, le capitaine de l'Equipe nationale Riyad Mahrez était à l'origine de l'ouverture du score des «Cityzens». L'ailier droit algérien s'est engouffré dans la défense de l'OM, poussant l'attaquant marseillais Valère Germain à effectuer une passe involontaire à Ferran Torres qui ne s'est pas fait prier pour donner l'avantage aux siens (48e). Mahrez a cédé sa place à la 66e minute à l'Argentin Sergio Agüero, auteur du deuxième but.

De son côté, la formation grecque de l'Olympiakos, où évolue l'attaquant international algérien Hilal Soudani, a terminé 3e au classement de cette poule C avec trois points seulement, suffisants toutefois pour être reversée en Europa League.

Les Grecs, battus à domicile par le FC Porto (0-2), comptent une différence de buts particulière favorable par rapport à Marseille (aller: 1-0, retour:

1-2). Ayant débuté cette dernière rencontre de la phase de poules sur le banc, le deuxième meilleur buteur en activité de l'Equipe nationale est entré en cours de jeu (73e).

Enfin, dans le groupe B, les Allemands du Borussia Monchengladbach se sont qualifiés en dépit de la défaite concédée mercredi soir, sur le terrain du Real Madrid (2-0), le cham-pion d'Espagne en titre terminant leader de la poule (10 pts).

En l'absence de Ramy Bensebaïni, testé positif au Covid-19, le club allemand passe pour les 1/8 de finale à la faveur du match nul entre les Italiens de l'Inter Milan et les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (0-0). Le Borussia Monchengladbah a terminé à égalité de points avec le club ukrainien (8), mais se qualifie grâce aux résultats des confrontations directes (aller: 6-0, retour: 4-0). Le Shakhtar Donetsk se consolera en disputant l'Europa League, alors que l'Inter, bon dernier, est éliminé sans gloire.

Le tirage au sort des 1/8 de finale aura lieu lundi prochain, à 12h00.

Les équipes premières de leur groupe recevront au match retour. Deux formations du même pays ne pourront pas se rencontrer, de même que celles ayant évolué dans le même groupe durant la phase de poules.

Les matchs aller auront lieu les 15 et 16 février 2021, alors que la seconde manche est fixée aux 16 et 17 mars.