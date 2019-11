Auteur d’une bonne heure face au Paris Saint-Germain (2-2), mardi en Ligue des Champions, Eden Hazard est sorti sur blessure, remplacé par Gareth Bale. L’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a donné des nouvelles de l’ailier belge. « Il a fait un match spectaculaire. Je crois qu’il s’est tordu un peu la cheville, je lui ai dit qu’il devait se reposer 3 jours. On verra, j’espère que ce n’est rien. C’est plus qu’un simple coup, oui, mais j’espère que la torsion a été légère. Maintenant, je ne peux rien dire de plus, il est allé faire des tests », a expliqué Zizou en zone mixte.