Les karatékas algériens ont décroché, samedi, cinq médailles (3 or, 2 argent) dans la catégorie juniors des championnats d’Afrique (cadets, juniors, seniors), qui se déroulent jusqu’au

9 février à Tanger au Maroc. Les médailles d’or algériennes ont été remportées par Silia Ouikan (-48 kg), Louisa Abourich (-53 kg) et Anis Hellassa (-55 kg), alors que Yanis Tas (-61 kg) et Ines Abid (-59 kg) ont décroché l’argent. Ces cinq médailles s’ajoutent aux deux breloques en bronze remportées par Aya Nour El Bahdja Siad (-59 kg) et Yanis Tas en kata individuel. En seniors, les karatékas algériens se sont également distingués en parvenant à atteindre sept finales. En kumité dames, c’est Lamia Matoub (-68 kg), Widad Draou (-55 kg) et Loubna Mokdas (+68 kg) qui seront en course pour la médaille d’or, alors que Kamélia Hadj Said et la sélection féminine se sont qualifiées en finale de kata individuel et par équipes. Chez les messieurs, Hocine Daikhi (kumité, +84 kg) et la sélection masculine kata se sont hissés en finales de leurs spécialités.