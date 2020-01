Le CS Constantine s’est qualifié pour les 8es de finale de la coupe d’Algérie de football, en éliminant la JS Saoura (2-1) dimanche au stade Chahid-Hamlaoui de Constantine. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Benayada (42’ et 76’) sur deux coups francs pour le CSC, alors que Messaoudi (20’) a marqué pour la JSS, sur penalty. La JS Saoura devient ainsi le quatrième club de la Ligue 1 à être éliminé de la coupe d’Algérie, après le NC Magra, la JS Kabylie et le NA Hussein-Dey, en attendant le déroulement des quatre dernières rencontres inscrites au programme des 16es de finale. Auparavant, l’US Biskra et le RC Arbaâ avaient validé leur billet pour les 8es de finale en éliminant respectivement le CSA Marsa (1-0) en déplacement et le NA Husseïn-Dey (1-0 AP) à domicile. L’US Biskra a éprouvé des difficultés pour se défaire du petit poucet de l’épreuve. L’unique but de la partie a été l’œuvre de Boukaroum (53’ SP).

De son côté, le RC Arbaâ, 3e au classement de la Ligue 2, s’en est remis à son attaquant Boughalia qui a délivré les siens grâce à un penalty transformé durant la prolongation (113’). Les locaux ont dû terminer la partie en infériorité numérique, après l’exclusion de Brahmi (83’). Lors de la première partie des 16es de finale, disputée jeudi et samedi, la logique a été plutôt respectée avec la qualification des favoris, dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez l’Olympique de Médéa (1-0).