Sortis sur blessure contreLille (0-0), dimanche, Presnel Kimpembe (25 ans, 16 matchs toutes compétitions cette saison) et Alessandro Florenzi (29 ans, 17 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) connaissent leur durée d'indisponibilité. Victime d'un pépin aux ischio-jambiers, le défenseur central français va manquer trois semaines de compétition et reprendra courant janvier. Un verdict similaire pour le latéral droit italien, touché à la cheville gauche après un tacle non maîtrisé de son partenaire, Thilo Kehrer.