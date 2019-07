Déjà qualifiée pour les 8es de finale avant cette troisième journée de la phase de poules, l’Egypte a dominé l’Ouganda (2-0), dimanche soir au Caire, pour valider sa première place dans le groupe A de la CAN-2019. Mohamed Salah, d’un maître coup franc (36’), et le capitaine Ahmed Elmohamady, d’un tir croisé (45’+1), ont marqué avant la pause les deux buts de la victoire, la troisième en trois matchs pour les Pharaons. L’Egypte, pays-hôte, avait décroché son ticket pour les 8es de finale dès son deuxième match, mais a tenu à faire honneur à son rang de favori et plaisir à ses 74 000 supporters du stade international du Caire. Avec six points, l’Egypte est accompagnée en 8es de finale par sa victime du jour (4 pts).