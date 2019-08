La Commission des arbitres de la FIFA a désigné 20 trios arbitraux dont trois africains, cinq arbitres de soutien et 17 arbitres assistants vidéo (VAR) issus des six confédérations en vue de la Coupe du monde U17 au Brésil, prévu du 26 octobre au 17 novembre. Le continent africain sera représenté par trois directeurs de jeu: Gomes Victor (Afrique du Sud), Jiyed Redouane (Maroc) , Mohamed Amin Mohamed Omar Amin (Egypte) et six arbitres assistants: Phatsoane Souru (Lesotho), Hasinjarasoa Andrianantenaina Lionel (Madagascar), Azgaou Lahcen (Maroc), Akerkad Mustapha (Maroc), Amsaeed Attia (Libye) et Ibrahim Mohamed Abdellah (Soudan). La préparation des arbitres pour cette prestigieuse compétition de jeunes sera gérée par le département de l’arbitrage de la FIFA et se concentrera sur des sujets divers.