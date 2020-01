Baghdad Bounedjah a inscrit lundi, son troisième doublé en championnat cette saison lors de la large victoire du Sadd contre Al-Arabi (6-1). Grâce à ses deux buts, le natif d’Oran retrouve la tête du classement des buteurs avec 11 buts cette saison, devançant son compatriote Yacine Brahimi, qui en compte 10 buts. Alors que le score était de (1-1), Bounedjah a marqué son premier but à la 32’ sur un bon centre de Gabi. L’attaquant algérien a parfaitement repris la passe d’un tir de l’intérieur du pied pour donner l’avantage à Al-Sadd. En tout fin de match, Bounedjah a inscrit son deuxième but, en poussant la balle dans un but vide après une mauvaise sortie de gardien adverse.

En plus de ses deux buts, Bounedjah s’est également distingué avec une magnifique feinte sur le cinquième but de son équipe pour permettre à Akram Afif de marquer.